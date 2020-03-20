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Факти / Україна / Суспільство

Не пустили одинадцятим: у Києві чоловік без маски розбив двері тролейбуса

У Києві поліція штрафом покарала чоловіка, який порушив правила карантину.

На вулиці Московській у Печерському районі столиці 51-річний житель Чернігівської області у грубій формі без захисної маски намагався потрапити до тролейбуса, де вже перебувало 10 осіб. Наполегливого пасажира не зупинили заборони водія громадського транспорту та кондуктора.

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У розпалі сварки чоловік навмисно пошкодив громадський транспорт, розбивши скляні двері.

– Прибувши на місце події, правоохоронці швидко врегулювали конфліктну ситуацію та доставили правопорушника до Печерського управління поліції. На нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, – говорять у відділі комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, станом на 19 березня 2020 року поліція склала 32 адмінпротоколи за порушення правил карантину.

Джерело: Патрульна поліція

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