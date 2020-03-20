Новая почта совместно с интернет-магазином Rozetka и крупной сетью супермаркетов АТБ запускает услугу доставки продуктов питания.

Проект запущен в тестовом режиме в Днепропетровской области.

Выбрать наборы продуктов и вещей можно будет в онлайн-режиме на сайте Rozetka. Заказы будут формироваться в магазинах сети АТБ, а доставку будет осуществлять Новая почта.

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Клиенты могут выбрать из трех наборов необходимых товаров стоимостью 408 грн, 510 грн и 714 грн.

Цена доставки составит 60-75 грн.

Тестовый период будет длиться 3-5 дней. Если он будет успешным, компания введет услугу по всей Украине.

— С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты. Сейчас ждем внесения изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена президентом, — говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.

Напомним, с 18 марта в АТБ начали продавать товары в одни руки в ограниченном количестве, чтобы все покупатели смогли приобрести нужные продукты.

Источник: Новая почта