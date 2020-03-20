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Факти / Україна

Нова пошта запускає доставку продуктів харчування з АТБ – ціни

Нова пошта спільно з інтернет-магазином Rozetka і великою мережею супермаркетів АТБ запускає послугу доставки продуктів харчування.

Проект запущений в тестовому режимі в Дніпропетровській області.

Вибрати набори продуктів і речей можна буде в онлайн-режимі на сайті Rozetka. Замовлення формуватимуться в магазинах мережі АТБ, а доставку здійснюватиме Нова пошта.

Читайте: АТБ змінив правила відвідування магазину

Клієнти можуть вибрати з трьох наборів необхідних товарів вартістю 408 грн, 510 грн і 714 грн.

Ціна доставки складатиме 60-75 грн.

Тестовий період триватиме 3-5 днів. Якщо він буде успішним, компанія запровадить послугу по всій Україні.

– З введенням карантину держава наполегливо рекомендує українцям залишатися вдома. Людям важко: всі знаходяться в умовах обмеженого пересування. Ми маємо розвинену інфраструктуру та потужну кур’єрську доставку, щоб допомогти придбати необхідні продукти. Зараз чекаємо внесення змін до законодавчих актів, після чого відразу почнемо доставляти і ліки, адже саме це завдання було нам поставлено президентом, – йдеться в повідомленні прес-служби Нової Пошти.

Нагадаємо, з 18 березня у АТБ почали продавати товари в одні руки в обмеженій кількості, щоб всі покупці змогли придбати потрібні продукти.

Джерело: Нова пошта

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