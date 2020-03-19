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Факты / Украина

АТБ сменил правила посещения магазина

Крупная сеть супермаркетов АТБ ввела новое правило на время карантина. Теперь в магазин одновременно могут зайти не более 15 человек.

Правило начинает действовать с 19 марта.

К слову, ограничение спровоцировало очереди в супермаркет.

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— Для обеспечения минимизации эпидемиологических рисков населения с 19.03.2020 года в торговом зале магазина могут одновременно присутствовать не более 15 человек, — говорится в сообщении.

Как работает АТБ в карантин - график

Как работает АТБ в карантин - график

Большинство супермаркетов работают круглосуточно и график работы остается прежним.

Напомним, с 18 марта в АТБ начали продавать товары в одни руки в ограниченном количестве. Такое решение приняли, чтобы покупатели смогли приобрести все необходимое.

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