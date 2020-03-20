С 17 марта 2020 года на телеканале Рада и YouTube-канале Министерства образования Украины выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Школьникам предлагается в течение часа-двух прослушать лекции по украинскому языку и литературе, английскому языку, истории Украины, математике, биологии, а также пройти тесты.

Трансляции происходят по следующему графику:

Среда: 8.00 — 9.00 и 18.30 — 21.00;

Четверг: 8.00 — 9.00 и 18.30 — 21.00;

Пятница: 8:00 — 9:00 и 18:30 — 21:00;

Суббота и воскресенье: 10.00 — 20.00 (6,5 часов с перерывами).

Сейчас на каналах опубликовали уже четыре видео.

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Онлайн-курсы на YouTube-канале МОН собирают до 40 тыс. Просмотров. Реакция на такие видео разная, но большинству зрителей они понравились.

Напомним, из-за распространения коронавируса карантин ввели на всей территории Украины. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

13 марта в Министерстве образования Украины заявили, что во время карантина для педагогов сохраняется средняя заработная плата.