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Факти / Україна / Суспільство

Підготовка до ЗНО на карантині – онлайн-уроки від МОН

З 17 березня 2020 року на телеканалі Рада та YouTube-каналі Міністерства освіти України виходять відеокурси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Школярам пропонується упродовж години-двох прослухати лекції з української мови та літератури, англійської мови, історії України, математики, біології, а також пройти тести.

Трансляції відбуваються за таким графіком:

  • Середа: 8.00 – 9.00 та 18.30 – 21.00;
  • Четвер: 8.00 – 9.00 та 18.30 – 21.00;
  • П’ятниця: 8:00 – 9:00 та 18:30 – 21:00;
  • Субота та неділя: 10.00 – 20.00 (6,5 годин із перервами).

Зараз на каналах опублікували уже чотири відео.

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Онлайн-курси на YouTube-каналі МОН збирають до 40 тис. переглядів. Реакція на такі відео різна, але більшості глядачів вони сподобалися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.

13 березня в Міністерстві освіти України заявили, що під час карантину за педагогами зберігається середня заробітна плата.

Джерело: Міносвіти

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