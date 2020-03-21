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Факты / Украина

Шахова госпитализировали с пневмонией

Народного депутата Сергея Шахова госпитализировали в больницу с пневмонией.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

— Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы, — написал он.

Читайте: У жены нардепа Шахова подтвердили коронавирус

Он добавил, что более подробную информацию о своем состоянии сообщит позже.

Напомним, раньше мы писали, что нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом. Недавно он вернулся из Франции.

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