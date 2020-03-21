Шахова госпіталізували з пневмонією

Народного депутата Сергія Шахова госпіталізували до лікарні з пневмонією.
Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook.
– Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділі Олександрівської лікарні, – написав він.
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Він додав, що більш детальну інформацію про свій стан повідомить згодом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом. Нещодавно він повернувся із Франції.
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