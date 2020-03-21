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Факти / Україна

Шахова госпіталізували з пневмонією

Народного депутата Сергія Шахова госпіталізували до лікарні з пневмонією.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділі Олександрівської лікарні, – написав він.

Читайте: У дружини нардепа Шахова підтвердили коронавірус

Він додав, що більш детальну інформацію про свій стан повідомить згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом. Нещодавно він повернувся із Франції.

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