КГГА опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Таким маршрутам смогут воспользоваться только медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

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Автобусные маршруты:

№ 56-Д просп. Палладина — ст. м. Лыбедская;

№ 114 ул. Милославская — вокзал Центральный;

№ 118 ст. м. Черниговская — ст. м. Политехнический институт;

№ 119 ул. Касияна — Контрактовая площадь;

№ 220 ул. Тростянецкая — ул. Медовая;

№ 500 ул. Северная — вокзал Центральный.

Троллейбусные маршруты:

№ 7 ул. Чернобыльская — ст. м. Площадь Льва Толстого;

№ 16 ул. Туполева — Майдан Незалежности;

№ 30 ул. Милославская — ул. Кадетский гай;

№ 91-Н ул. Милославская — вокзал Центральный;

№ 92-Н Просп. Свободы — аэропорт Киев им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 Михайловская Борщаговка — станция Старовокзальная;

№ 12 Пуща-Водица — Контрактовая площадь;

№ 14 Просп. Отрадный — Контрактовая площадь;

№ 16 ст. м. Героев Днепра — Контрактовая площадь;

№ 22 Б-р Перова — завод ЖБК;

№ 28-Д Просп. Ватутина — ст. м. Позняки.

Напомним, с 23 марта в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки. Ограничение движения не касается личного транспорта