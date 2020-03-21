КГГА опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.
Таким маршрутам смогут воспользоваться только медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий.
Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.
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Автобусные маршруты:
- № 56-Д просп. Палладина — ст. м. Лыбедская;
- № 114 ул. Милославская — вокзал Центральный;
- № 118 ст. м. Черниговская — ст. м. Политехнический институт;
- № 119 ул. Касияна — Контрактовая площадь;
- № 220 ул. Тростянецкая — ул. Медовая;
- № 500 ул. Северная — вокзал Центральный.
Троллейбусные маршруты:
- № 7 ул. Чернобыльская — ст. м. Площадь Льва Толстого;
- № 16 ул. Туполева — Майдан Незалежности;
- № 30 ул. Милославская — ул. Кадетский гай;
- № 91-Н ул. Милославская — вокзал Центральный;
- № 92-Н Просп. Свободы — аэропорт Киев им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
- № 1 Михайловская Борщаговка — станция Старовокзальная;
- № 12 Пуща-Водица — Контрактовая площадь;
- № 14 Просп. Отрадный — Контрактовая площадь;
- № 16 ст. м. Героев Днепра — Контрактовая площадь;
- № 22 Б-р Перова — завод ЖБК;
- № 28-Д Просп. Ватутина — ст. м. Позняки.
Напомним, с 23 марта в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки. Ограничение движения не касается личного транспорта