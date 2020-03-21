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Факты / Украина / Общество

Схема движения пассажирского транспорта в Киеве на время карантина

КГГА опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Таким маршрутам смогут воспользоваться только медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий.

транспорт києва

Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

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Автобусные маршруты:

  • № 56-Д просп. Палладина — ст. м. Лыбедская;
  • № 114 ул. Милославская — вокзал Центральный;
  • № 118 ст. м. Черниговская — ст. м. Политехнический институт;
  • № 119 ул. Касияна — Контрактовая площадь;
  • № 220 ул. Тростянецкая — ул. Медовая;
  • № 500 ул. Северная — вокзал Центральный.

Троллейбусные маршруты:

  • № 7 ул. Чернобыльская — ст. м. Площадь Льва Толстого;
  • № 16 ул. Туполева — Майдан Незалежности;
  • № 30 ул. Милославская — ул. Кадетский гай;
  • № 91-Н ул. Милославская — вокзал Центральный;
  • № 92-Н Просп. Свободы — аэропорт Киев им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 Михайловская Борщаговка — станция Старовокзальная;
  • № 12 Пуща-Водица — Контрактовая площадь;
  • № 14 Просп. Отрадный — Контрактовая площадь;
  • № 16 ст. м. Героев Днепра — Контрактовая площадь;
  • № 22 Б-р Перова — завод ЖБК;
  • № 28-Д Просп. Ватутина — ст. м. Позняки.

Напомним, с 23 марта в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки. Ограничение движения не касается личного транспорта

Источник: КГГА

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