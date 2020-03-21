КМДА опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

Такими маршрутами зможуть скористатися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств.

Пасажири допускатимуться за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

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Автобусні маршрути:

№ 56-Д Просп.Палладіна – ст. м. Либідська;

№ 114 Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний;

№ 118 Ст. м. Чернігівська – ст. м. Політехнічний інститут;

№ 119 Вул. Касіяна – Контрактова площа;

№ 220 Вул. Тростянецька – вул. Медова;

№ 500 Вул. Північна – зал. вокзал Центральний.

Тролейбусні маршрути:

№ 7 Вул. Чорнобильська – ст. м. Площа Льва Толстого;

№ 16 Вул. Туполєва – Майдан Незалежності;

№ 30 Вул. Милославська – вул. Кадетський гай;

№ 91-Н Вул. Милославська – зал. вокзал Центральний;

№ 92-Н Просп. Свободи – аеропорт Київ ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 Михайлівська Борщагівка – станція Старовокзальна;

№ 12 Пуща-Водиця – Контрактова площа;

№ 14 Просп. Відрадний – Контрактова площа;

№ 16 Ст. м. Героїв Дніпра – Контрактова площа;

№ 22 Б-р Перова – завод ЗБК;

№ 28-Д Просп. Ватутіна – ст. м. Позняки.

Нагадаємо, з 23 березня у Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення. Обмеження руху не стосується особистого транспорту