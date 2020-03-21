КМДА опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.
Такими маршрутами зможуть скористатися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств.
Пасажири допускатимуться за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.
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Автобусні маршрути:
- № 56-Д Просп.Палладіна – ст. м. Либідська;
- № 114 Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний;
- № 118 Ст. м. Чернігівська – ст. м. Політехнічний інститут;
- № 119 Вул. Касіяна – Контрактова площа;
- № 220 Вул. Тростянецька – вул. Медова;
- № 500 Вул. Північна – зал. вокзал Центральний.
Тролейбусні маршрути:
- № 7 Вул. Чорнобильська – ст. м. Площа Льва Толстого;
- № 16 Вул. Туполєва – Майдан Незалежності;
- № 30 Вул. Милославська – вул. Кадетський гай;
- № 91-Н Вул. Милославська – зал. вокзал Центральний;
- № 92-Н Просп. Свободи – аеропорт Київ ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
№ 1 Михайлівська Борщагівка – станція Старовокзальна;
№ 12 Пуща-Водиця – Контрактова площа;
№ 14 Просп. Відрадний – Контрактова площа;
№ 16 Ст. м. Героїв Дніпра – Контрактова площа;
№ 22 Б-р Перова – завод ЗБК;
№ 28-Д Просп. Ватутіна – ст. м. Позняки.
Нагадаємо, з 23 березня у Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення. Обмеження руху не стосується особистого транспорту