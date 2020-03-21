Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки с 23 марта.

В транспорт будут пускать по специальным пропускам только медработников и сотрудников предприятий, которые обеспечивают жизнь населения на период карантина.

— С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Это — медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятий, — отметил Кличко.

Схемы маршрутов общественного транспорта опубликуют сегодня.

Читайте: 10 день карантина в Украине: режим ЧС и что изменилось для граждан

Ограничение движения в Киеве не касается личного транспорта.

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернополе с 23 марта прекращает свою работу общественный транспорт. Остаются только специальные перевозки исключительно для работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранительных органов и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина.