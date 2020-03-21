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Факты / Украина

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию

В Харьковской области власти приняли решения о введении режим чрезвычайной ситуации регонального уровня.

ЧП введено в связи с выявлением коронавируса у харьковчанки, которая сейчас находится в Киеве.

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Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер напомнил, что после возвращения из Франции харьковчанка находилась на территории Киевской области, где она и проходит лечение.

Напомним, несколько регионов Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, в частности Черновицкая, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская области, а также город Киев.

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