У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію

У Харківській області влада ухвалила рішення про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня.

НС введено у зв’язку з виявленням коронавірусу у харків’янки, яка зараз перебуває в Києві.

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Глава Харківської ОДА Олексій Кучер нагадав, що після повернення з Франції харків’янка перебувала на території Київської області, де вона і проходить лікування.

Нагадаємо, кілька регіонів України ввели режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу, зокрема Чернівецька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Дніпропетровська, Івано-Франківська області, а також місто Київ.