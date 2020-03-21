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Факти / Україна

У Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення – Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення з 23 березня.

У транспорт пускатимуть за спеціальними перепустками  лише медпрацівників та співробітників підприємств, які забезпечують життя населення на період карантину.

– З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це  – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках, на  стратегічних підприємств, – зазначив Кличко.

Схеми маршрутів громадського транспорту опублікують сьогодні.

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