Полиция будет контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы

Сотрудники Нацполиции вместе с эпидемологами будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, вчера все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней, — сказал он.

По его словам, в Минздраве сделали обязательным подписание согласия и выдачу памятки о самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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Он отметил, что все документы передаются в базу для эпидемиологов. Они совместно с полицией будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию.

Ляшко подчеркнул, что в случае нарушения согласия, людей будут привлекать к административной ответственности.

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