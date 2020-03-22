Полиция будет контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы

Сотрудники Нацполиции вместе с эпидемологами будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
— Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, вчера все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней, — сказал он.
По его словам, в Минздраве сделали обязательным подписание согласия и выдачу памятки о самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса.
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Он отметил, что все документы передаются в базу для эпидемиологов. Они совместно с полицией будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию.
Ляшко подчеркнул, что в случае нарушения согласия, людей будут привлекать к административной ответственности.
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