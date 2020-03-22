Поліція контролюватиме самоізоляцію українців, які повернулися з-за кордону

Співробітники Нацполіції разом з епідемологами перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Перший літак вчора приземлився з Іспанії, 215 пасажирів, вчора всі вони були протестовані експрес-тестами. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів, – сказав він.

За його словами, в МОЗ зробили обов’язковим підписання згоди і видачу пам’ятки про самоізоляцію, щоб стримати поширення коронавірусу.

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Він зазначив, що всі документи передаються в базу для епідеміологів. Вони спільно з поліцією відпрацьовуватимуть кожен контакт і кожну згоду на самоізоляцію.

Ляшко підкреслив, що у разі порушення згоди, людей притягатимуть до адміністративної відповідальності.

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