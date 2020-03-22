Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Карантин в Киеве — весь список ограничений в транспорте, магазинах и аптеках

Столица защищается от карантина усилением мер безопасности и использует при этом итальянский опыт.

Завтра (23 марта) в Киеве запретят пассажирские перевозки. Общественный транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на работу на критически важных для жизни города предприятия. Зайти в общественный транспорт они смогут только при наличии специального пропуска. Это врачи, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Еще одно новшество — запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками. Коммунальщики расклеивают там соответствующие объявления и ограждают красной лентой. Таково решение Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Со среды в продуктовых магазинах и аптеках устанавливают новые правила: в помещении может находиться не более одного человека на 10 квадратных метров.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не надо штурмовать остановки! Как получить спецбилеты на транспорт в Киеве
Не надо штурмовать остановки! Как получить спецбилеты на транспорт в Киеве
Полиция будет контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы
Полиция будет контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы
Турция не будет применять санкций к украинцам, которые не смогли уехать из страны
Турция не будет применять санкций к украинцам, которые не смогли уехать из страны
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Справочник по противодействию и лечению коронавируса от китайских врачей перевели на русский
Справочник по противодействию и лечению коронавируса от китайских врачей перевели на русский
Италия объявила о закрытии всех нестратегических производств и предприятий
Италия объявила о закрытии всех нестратегических производств и предприятий
Купить гречку — самообман защиты. Как не паниковать на карантине
Купить гречку — самообман защиты. Как не паниковать на карантине
Как сделать медицинскую маску из марли
Как сделать медицинскую маску из марли

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка