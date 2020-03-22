Карантин в Киеве — весь список ограничений в транспорте, магазинах и аптеках

Столица защищается от карантина усилением мер безопасности и использует при этом итальянский опыт.

Завтра (23 марта) в Киеве запретят пассажирские перевозки. Общественный транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на работу на критически важных для жизни города предприятия. Зайти в общественный транспорт они смогут только при наличии специального пропуска. Это врачи, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Еще одно новшество — запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками. Коммунальщики расклеивают там соответствующие объявления и ограждают красной лентой. Таково решение Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Со среды в продуктовых магазинах и аптеках устанавливают новые правила: в помещении может находиться не более одного человека на 10 квадратных метров.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки.

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