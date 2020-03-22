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Факты / Украина

Военные ВСУ с сегодняшнего дня начинают патрулировать украинские города

Для поддержания общественного порядка и безопасности с 22 марта в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начинается совместное патрулирование Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

Военные ВСУ будут обеспечивать общественный порядок во время карантина вместе с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

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В Минобороны сообщают, что личный состав, который будут привлекать к патрулированию, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Напомним, с 23 марта в Киеве общественный транспорт останавливает пассажирские перевозки. В транспорт будут пускать по специальным пропускам только медработников и сотрудников предприятий, которые обеспечивают жизнь населения на период карантина.

Схему движения пассажирского транспорта в Киеве на время карантина можно посмотреть в нашем материале.

Источник: Минобороны

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