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Факти / Україна

Військові ЗСУ відсьогодні починають патрулювати українські міста

Для підтримки громадського порядку і безпеки з 22 березня у населених пунктах та військових гарнізонах розпочинається спільне патрулювання Збройних сил України та правоохоронних органів.

Військові ЗСУ забезпечуватимуть громадський порядок під час карантину разом з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України.

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У Міноборони повідомляють, що особовий склад, який залучатимуть до патрулювання, забезпечать засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.

Нагадаємо, з 23 березня у Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення. У транспорт пускатимуть за спеціальними перепустками лише медпрацівників та співробітників підприємств, які забезпечують життя населення на період карантину.

Схему руху пасажирського транспорту в Києві на час карантину можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: Міноборони

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