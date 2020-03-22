Військові ЗСУ відсьогодні починають патрулювати українські міста

Для підтримки громадського порядку і безпеки з 22 березня у населених пунктах та військових гарнізонах розпочинається спільне патрулювання Збройних сил України та правоохоронних органів.

Військові ЗСУ забезпечуватимуть громадський порядок під час карантину разом з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України.

Читайте: Про збитки подумаємо, коли виживемо: Аваков анонсував тотальний карантин у країні

У Міноборони повідомляють, що особовий склад, який залучатимуть до патрулювання, забезпечать засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.

Нагадаємо, з 23 березня у Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення. У транспорт пускатимуть за спеціальними перепустками лише медпрацівників та співробітників підприємств, які забезпечують життя населення на період карантину.

Схему руху пасажирського транспорту в Києві на час карантину можна переглянути у нашому матеріалі.