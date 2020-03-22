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Факти / Україна

Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану

Міністр охорони здоров’я України виступає за впровадження в країні надзвичайного стану.

– Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз розвивається геометрично, не було б, – сказав він.

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За словами міністра, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в країні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни і виконувати поради МОЗ.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 63 випадків захворювання.

Джерело: 112 Україна

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