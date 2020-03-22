Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану

Міністр охорони здоров’я України виступає за впровадження в країні надзвичайного стану.

– Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз розвивається геометрично, не було б, – сказав він.