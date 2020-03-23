Евакуація українців: УЗ відправить у Польщу додатковий потяг

Укрзалізниця підготувала додатковий потяг Інтерсіті+ сполученням Перемишль-Київ через Львів для евакуації українців через пандемію коронавірусу.

Потяг №705/706 відправиться з Перемишля 23 березня о 15.50 з проміжною зупинкою у Львові та прибуде до Києва о 23.59.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Квитки на зазначені потяги можна купити тільки через онлайн-систему Укрзалізниці.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;

Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільській області – 1;

Чернівецькій області – 25 (1 летальний);

Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.

Джерело: Владислав Криклій