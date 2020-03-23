Евакуація українців: УЗ відправить у Польщу додатковий потяг

Укрзалізниця підготувала додатковий потяг Інтерсіті+ сполученням Перемишль-Київ через Львів для евакуації українців через пандемію коронавірусу.
Потяг №705/706 відправиться з Перемишля 23 березня о 15.50 з проміжною зупинкою у Львові та прибуде до Києва о 23.59.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
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Квитки на зазначені потяги можна купити тільки через онлайн-систему Укрзалізниці.
Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.
Коронавірус офіційно підтверджений у:
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
- Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;
- Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
- Тернопільській області – 1;
- Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
- Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.
Джерело: Владислав Криклій