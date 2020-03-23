По состоянию 23 марта в Украине зафиксировали 73 случаев Covid-19, из которых три летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области.

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область — 1 случай;

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Киевская область — 5 случаев;

Донецкая область — 1 случай;

Днепропетровская область — 2 случая;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

Львовская область — 2 случая;

Харьковская — 1 случай;

Киев — 29 случаев.

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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

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