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Лікарі отримали ще 20 тис. безкоштовних поїздок у таксі – МОЗ

Лікарі семи обласних центрів України отримали 20 тис. додаткових безкоштовних поїздок.

В умовах карантину медичні працівники як ніколи потрібні на своїх робочих місцях, а обмеження роботи громадського транспорту часто перешкоджає цьому.

Така послуга запрацює у семи містах в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Читайте: Працівники швидкої не проводитимуть тести на коронавірус – МОЗ

У МОЗ подякували за надану можливість та закликали представників бізнесу долучатись до допомоги у спільній боротьбі з коронавірусом Covid-19.

Про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину першими у МОЗ домовились з компанією Uber. Тоді домовленість передбачала здійснення 10 тис. перевезень.

Фото: Dreamstime

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