Лікарі отримали ще 20 тис. безкоштовних поїздок у таксі – МОЗ

Лікарі семи обласних центрів України отримали 20 тис. додаткових безкоштовних поїздок.
В умовах карантину медичні працівники як ніколи потрібні на своїх робочих місцях, а обмеження роботи громадського транспорту часто перешкоджає цьому.
Така послуга запрацює у семи містах в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.
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У МОЗ подякували за надану можливість та закликали представників бізнесу долучатись до допомоги у спільній боротьбі з коронавірусом Covid-19.
Про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину першими у МОЗ домовились з компанією Uber. Тоді домовленість передбачала здійснення 10 тис. перевезень.
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