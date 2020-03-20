Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина.
По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.
Эта договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.
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Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.
Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.
Сейчас коронавирус зафиксировано:
- Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный);
- м. Киев — 3 случая.