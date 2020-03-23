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На время карантина торговлю лекарственными средствами позволили дистанционно

Кабмин разрешил лицензиатам торговать лекарственными средствами и сопутствующими товарами на время карантина дистанционно, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также уточнил, что разрешается доставлять лекарства непосредственно потребителям с соблюдением условий их хранения, определенных производителем во время их транспортировки.

Фото: Dreamstime

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