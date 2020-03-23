На час карантину торгівлю лікарськими засобами дозволили дистанційно

Кабмін дозволив ліцензіатам торгувати лікарськими засобами та супутніми товарами на час карантину дистанційно, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також уточнив, що дозволяється доставляти ліки безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання, визначених виробником під час їхного транспортування.

На позачерговому засіданні 23 березня уряд також запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях – Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС.

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Окрім того, з 24 березня, з 12.00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у дев’яти областях.