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Факти / Україна

На Донбасі бойовики обстріляли вантажівку ЗСУ, двоє військових поранені

Бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування.

Обстріл влаштували поблизу населеного пункту Шуми.

Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Стан обох задовільний.

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Нагадаємо, раніше в районі Гнутового бойовики за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули дві гранати на санітарний автомобіль. Хоча на ньому було чітко видно відповідне маркування.

Тоді, на щастя, від скидання вибухівки ніхто не постраждав.

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