Пассажирам со спецбилетами нужно оплачивать проезд как обычно — КГГА

С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно работников сфер критической инфраструктуры города.

Однако отдельные категории пассажиров со спецбилетами будут оплачивать проезд по стандартной схеме.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

— Пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card, — написал Поворозник.

Также он отметил, что общественный транспорт на период введенных ограничений, будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города.

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