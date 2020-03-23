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Факты / Украина / Общество

Пассажирам со спецбилетами нужно оплачивать проезд как обычно — КГГА

С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно работников сфер критической инфраструктуры города.

Однако отдельные категории пассажиров со спецбилетами будут оплачивать проезд по стандартной схеме.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

— Пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card, — написал Поворозник.

Также он отметил, что общественный транспорт на период введенных ограничений, будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украину завезли тесты для Covid-19 и медицинские маски.

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