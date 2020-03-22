С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно работников сфер критической инфраструктуры города.

А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города.

— Все остальные, которым действительно надо на работу или по остро необходимым делам, передвигаются по городу частным транспортом, такси или транспортом, организованным учреждением или предприятием, где человек работает. Движение такого транспорта по городу не ограничивается. Поэтому не надо завтра штурмовать остановки общественного транспорта! Он будет работать исключительно для определенных категорий пассажиров!, — сказал Николай Поворозник.

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Также он отметил, что для получения спец билетов руководители должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения.

— Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева сформируют предложения по необходимого количества специальных билетов, — добавил Поворозник.

Затем их передадут в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям.

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