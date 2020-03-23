Пасажирам зі спецквитками потрібно оплачувати проїзд як зазвичай – КМДА

З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме винятково працівників сфер критичної інфраструктури міста.
Однак окремі категорії пасажирів зі спецквитками оплачуватимуть проїзд за стандартною схемою.
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Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.
– Пасажири із спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card, – написав Поворозник.
Також він зауважив, що громадський транспорт на період введених обмежень буде перевозити лише людей, які працюють, щоб забезпечити життєдіяльність міста.
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