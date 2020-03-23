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Факти / Україна / Суспільство

Пасажирам зі спецквитками потрібно оплачувати проїзд як зазвичай – КМДА

З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме винятково працівників сфер критичної інфраструктури міста.

Однак окремі категорії пасажирів зі спецквитками оплачуватимуть проїзд за стандартною схемою.

Читайте: Не треба штурмувати зупинки! Як отримати спецквитки на транспорт у Києві

Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

– Пасажири із спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card, – написав Поворозник.

Також він зауважив, що громадський транспорт на період введених обмежень буде перевозити лише людей, які працюють, щоб забезпечити життєдіяльність міста.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україну завезли тести для Covid-19 та медичні маски.

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