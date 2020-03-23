Оптовая цена на газ для населения в марте снижена на 14%

В марте оптовую цену на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым Нафтогаз поставляет голубое топливо в рамках специальных обязанностей (ПСО), снижена на 14% — до 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

Это значит, что конечная цена для потребителей может снизиться в диапазоне 9-13%.

— В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации — удешевление газа для украинцев.

Оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце, — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, это решение позволяет региональным газсбытам снизить тариф на 9-13%.

Напомним, в марте Нафтогаз также снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 12-15% — до 3 981-4 606 грн/тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку).