Оптову ціну на газ для населення у березні знижено на 14%

У березні оптову ціну на газ для населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким Нафтогаз постачає блакитне пальне в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знижено на 14% – до 3,40 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування).

Це означає, що кінцева ціна для споживачів може знизитися у діапазон 9-13%.

– В умовах карантину і розгортання економічної кризи уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв’язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один зі шляхів мінімізації – здешевлення газу для українців.

Оптова ціна на природній газ, яку уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця, – розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, це рішення дозволяє регіональним газзбутам знизити тариф на 9-13%.

Нагадаємо, у березні Нафтогаз також знизив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 12-15% – до 3 981-4 606 грн/тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування).