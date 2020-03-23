Пенсионеры получат единоразовую выплату – кто и сколько

Пенсионеры получат единоразовую выплату в размере 1 тыс. грн. Деньги начислят людям, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

— С апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн, — сказала она.

Читайте: С мая пенсионеры получат индексацию пенсий на 11%

По ее словам, такую же выплату получат более 400 тыс. жителей, которые получают социальную помощь вместо пенсии.

— Это люди, у которых есть инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий, — добавила она.

К слову, с мая пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 грн.