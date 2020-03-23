PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пенсионеры получат единоразовую выплату – кто и сколько

Пенсионеры получат единоразовую выплату в размере 1 тыс. грн. Деньги начислят людям, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

— С апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн, — сказала она.

Читайте: С мая пенсионеры получат индексацию пенсий на 11%

По ее словам, такую же выплату получат более 400 тыс. жителей, которые получают социальную помощь вместо пенсии.

— Это люди, у которых есть инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий, — добавила она.

К слову, с мая пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 грн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка