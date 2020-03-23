С мая проведут индексацию трудовых пенсий на 11% — Лазебная

С мая пенсионеры получат индексацию пенсий на 11%.

Об этом во время брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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— С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн, — сказала Лазебная.

Ранее Министерство социальной политики призвало граждан не идти в отделение банков и на почту, чтобы оплачивать счета.