С мая проведут индексацию трудовых пенсий на 11% — Лазебная

С мая пенсионеры получат индексацию пенсий на 11%.
Об этом во время брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
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— С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн, — сказала Лазебная.
Ранее Министерство социальной политики призвало граждан не идти в отделение банков и на почту, чтобы оплачивать счета.
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