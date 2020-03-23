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С мая пенсионеры старше 80 лет получат прибавку к пенсии

С мая пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 грн.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.

— Мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 миллионам пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет.

Министр отметила, что это будет ежемесячная добавка в размере 500 грн.

Читайте: С мая пенсионеры получат индексацию пенсий на 11%

Также она добавила, что эти выплаты будут осуществляться автоматически.

Ранее Министерство социальной политики призвало граждан не идти в отделение банков и на почту, чтобы оплачивать счета.

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