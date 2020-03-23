Пенсіонери отримають одноразову виплату – хто і скільки

Пенсіонери отримають одноразову виплату в розмірі 1 тис. грн. Гроші нарахують людям, які отримують пенсію менше 5 тис. грн.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1 тис. грн пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тис. грн. Таких пенсіонерів у нас більше 10 млн, – сказала вона.

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За її словами, таку ж виплату отримають понад 400 тис. жителів, які отримують соціальну допомогу замість пенсії.

– Це люди, у яких є інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю і це одержувачі соціальних пенсій, – додала вона.

До слова, з травня пенсіонери старше 80 років отримають щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 500 грн.