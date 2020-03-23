В Украине смертность может быть меньше, чем в Китае – Емец

В Украине собрали специалистов, которые смогут сделать смертность в стране меньше, чем в Китае.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Илья Емец.

По его словам, в Китае смертность достигла показателя 3-4% , а в Италии — 8-9%.

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— Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца… Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае, — сказал он.

К слову, Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается не только в предупредительных мерах, но и в лечении болезни.