В Україні смертність може бути меншою, ніж у Китаї – Ємець

В Україні зібрали фахівців, які зможуть зробити смертність в країні меншою, ніж у Китаї.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

За його словами, в Китаї смертність досягла показника 3-4%, а в Італії – 8-9%.

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– Я сьогодні зібрав фахівців, які працюватимуть у медичній реформі західного зразка… Ці фахівці можуть зробити так, що у нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї, – сказав він.

До слова, Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає не тільки в попереджувальних заходах, але і в лікуванні хвороби.