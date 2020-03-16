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Факты / Украина / Общество

Пенсии и соцвыплаты во время карантина будут выплачивать вовремя

Министерство социальной политики призывает граждан не идти в отделение банков и на почту, чтобы оплачивать счета.

Об этом сообщили на совместном брифинге представителей Минздрава, Минсоцполитики, Таможенной службы и ГНСУ о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В ведомстве рекомендуют не создавать очередей и платить за все онлайн.

— Пенсии и социальная помощь будут выплачиваться вовремя, — отмечают в министерстве.

Читайте: Украина закрыла границу для иностранцев — список закрытых пунктов пропуска

Одиноким гражданам пожилого возраста оплатить счета помогут социальные работники.

Напомним, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев на две недели. В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

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