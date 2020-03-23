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З травня пенсіонери отримають індексацію пенсій на 11%

З травня пенсіонери отримають індексацію пенсій на 11%.

Про це під час брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Читайте: Пенсіонери отримають одноразову виплату – хто і скільки

– З травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії 1.5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 грн, – сказала Лазебна.

Раніше Міністерство соціальної політики закликало громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки.

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