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З травня пенсіонери старші 80 років отримають надбавку до пенсії

З травня пенсіонери , яким за 80 років, отримають надбавку до пенсії щомісячну у розмірі 500 грн.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.

– Ми встановлюємо доплату до пенсії 1,5 мільйонам пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років.

Міністр зазначила, що це буде щомісячна добавка у розмірі 500 гривень.

Читайте: З травня пенсіонери отримають індексацію пенсій на 11%

Також вона додала, що ці виплати здійснюватимуться автоматично.

Раніше Міністерство соціальної політики закликало громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки.

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