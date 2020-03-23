З травня пенсіонери старші 80 років отримають надбавку до пенсії

З травня пенсіонери , яким за 80 років, отримають надбавку до пенсії щомісячну у розмірі 500 грн.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.
– Ми встановлюємо доплату до пенсії 1,5 мільйонам пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років.
Міністр зазначила, що це буде щомісячна добавка у розмірі 500 гривень.
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Також вона додала, що ці виплати здійснюватимуться автоматично.
Раніше Міністерство соціальної політики закликало громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки.
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