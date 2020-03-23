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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Запрет на штрафы и безналичная оплата: как работают банки во время карантина

22 марта Национальный банк Украины разослал банкам письмо, в котором определил их режим работы в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса.

Как работают банки во время карантина:

  • Банки обязаны обеспечить работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров. В банкоматах должны быть наличные.
  • Банкам советуют перевести в онлайн взаимодействие с клиентами. С этой целью банки могут закрыть неключевые отделения, сократить время работы или установить отдельные часы для обслуживания пенсионеров.
  • В спальных районах должны работать отделения, чтобы клиентам не нужно было долго до них добираться.
  • В помещениях отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты.
  • Разрешается отказывать в обслуживании клиентам, у которых есть симптомы болезни.
  • Банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени, любые другие обязательные платежи за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам.
  • Запрещено повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог.

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Также НБУ собирается предложить Кабмину перевести все выплаты — зарплату, пенсии, социальную помощь, субсидии — исключительно на безналичную форму, чтобы предотвратить распространение коронавируса через наличные деньги.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219 о борьбе с коронавирусом. Среди прочего банкам запрещается начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Источник: НБУ

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