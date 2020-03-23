Запрет на штрафы и безналичная оплата: как работают банки во время карантина

22 марта Национальный банк Украины разослал банкам письмо, в котором определил их режим работы в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса.

Как работают банки во время карантина:

Банки обязаны обеспечить работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров. В банкоматах должны быть наличные.

Банкам советуют перевести в онлайн взаимодействие с клиентами. С этой целью банки могут закрыть неключевые отделения, сократить время работы или установить отдельные часы для обслуживания пенсионеров.

В спальных районах должны работать отделения, чтобы клиентам не нужно было долго до них добираться.

В помещениях отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты.

Разрешается отказывать в обслуживании клиентам, у которых есть симптомы болезни.

Банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени, любые другие обязательные платежи за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам.

Запрещено повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог.

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Также НБУ собирается предложить Кабмину перевести все выплаты — зарплату, пенсии, социальную помощь, субсидии — исключительно на безналичную форму, чтобы предотвратить распространение коронавируса через наличные деньги.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219 о борьбе с коронавирусом. Среди прочего банкам запрещается начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.