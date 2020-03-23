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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Заборона на штрафи і безготівкова оплата: як працюють банки під час карантину

22 березня Національний банк України розіслав банкам лист, в якому визначив їх режим роботи в період посилених заходів протидії поширенню коронавірусу.

Як працюють банки під час карантину:

  • Банки зобов’язані забезпечити роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів. У банкоматах повинна бути готівка.
  • Банкам радять перевести в онлайн взаємодію з клієнтами. З цією метою банки можуть закрити неключові відділення, скоротити час роботи або встановити окремі години для обслуговування пенсіонерів.
  • У спальних районах повинні працювати відділення, щоб клієнтам не потрібно було довго до них добиратися.
  • У приміщеннях відділень повинні бути передбачені технологічні перерви для провітрювання, дезінфекції та вологого прибирання, а працівники повинні бути забезпечені засобами особистого захисту.
  • Дозволяється відмовляти в обслуговуванні клієнтам, у яких є симптоми хвороби.
  • Банкам заборонено нараховувати і стягувати штрафи, пені, будь-які інші обов’язкові платежі за несвоєчасне здійснення платежів за споживчими кредитами.
  • Заборонено підвищувати процентну ставку за споживчими кредитами. Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу.

Читайте: Як працюватимуть банки під час карантину

Також НБУ збирається запропонувати Кабміну перевести всі виплати – зарплату, пенсії, соціальну допомогу, субсидії – виключно на безготівкову форму, щоб запобігти поширенню коронавірусу через готівку.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон №3219 про боротьбу з коронавірусом. Серед іншого банкам забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Джерело: НБУ

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