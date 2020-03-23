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Факты / Украина

Зеленский отложил весенний призыв 2020 на месяц

Весенний призыв в Вооруженные силы состоится в мае-июле 2020 года вместо апреля-июня.

Об этом говорится в указе президента Украины 103/2020 от 23 марта, текст которого опубликован на сайте главы государства.

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Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса.

К слову, ранее о временной отмене призыва в армию сообщили в Министерстве обороны Украины.

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