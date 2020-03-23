Зеленський відклав весняний призов 2020 на місяць

Весняний призов до Збройних сил відбудеться у травні-липні 2020 року замість квітня-червня.
Про це йдеться в указі президента України 103/2020 від 23 березня, текст якого опублікований на сайті глави держави.
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Цим документом президент вніс зміни у свій попередній указ від 16 січня у зв’язку з обмежувальними заходами для недопущення поширення коронавірусу.
До слова, раніше про тимчасове скасування призову до армії повідомили у Міністерстві оборони України.
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