Все медикаменты и средства защиты, которые получает Киев, распределяются в аптеках предприятия Фармация.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Действительно очень сложная ситуация, очень большой ажиотаж. Городу принадлежат только аптеки коммунального предприятия Фармация. Все медикаменты и средства защиты, которые мы получаем, мы распределяем в наши аптеки этой сети. Понятно, что из-за безумного ажиотажа, все это быстро раскупается. Хочу отметить еще раз, медицинские маски, средства защиты мы в первую очередь отправляем врачам медицинских учреждений. И это критически необходимо, — сказал он.

По его словам, все предметы защиты закупаются из бюджета Киева.

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Кличко отметил, что в столице увеличивается количество масок и дезинфекторов, а процесс контролируется местной властью.

Также он рассказал, что в ближайшие дни их количество должно увеличиться.

Адреси аптек Фармація

Напомним, 13 марта в аэропорту Борисполь арестовали 1,5 тонны медицинских масок, которые собирались отправить в ОАЭ и Рим.

11 марта Кабмин ограничил экспорт медицинских масок и лабораторных костюмов до 1 июня.