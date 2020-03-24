Всі медикаменти та засоби захисту, які отримує Київ, розподіляються в аптеках підприємства Фармація.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Дійсно дуже складна ситуація, дуже великий ажіотаж. Місту належать тільки аптеки комунального підприємства Фармація. Всі медикаменти та засоби захисту, які ми отримуємо, ми розподіляємо в наші аптеки цієї мережі. Зрозуміло, що через шалений ажіотаж, все це швидко розкуповується. Хочу відзначити ще раз, медичні маски, засоби захисту ми в першу чергу відправляємо лікарям медичних установ. І це критично необхідно, – сказав він.

За його словами, всі предмети захисту закуповуються з бюджету Києва.

Читайте: Три способи зробити медичну маску своїми руками

Кличко зазначив, що в столиці збільшується кількість масок і дезінфекторів, а процес контролюється місцевою владою.

Також він розповів, що найближчими днями їх кількість має збільшитися.

Адреси аптек Фармація

Нагадаємо, 13 березня в аеропорту Бориспіль заарештували 1,5 тонни медичних масок, які збиралися відправити в ОАЕ і Рим.

11 березня Кабмін обмежив експорт медичних масок і лабораторних костюмів до 1 червня.