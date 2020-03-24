Доба на Донбасі: сім обстрілів, двоє українських військових поранені

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення.
Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Противник обстріляв українські позиції поблизу Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Новотошківського та в районі населеного пункту Шуми.
Раніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли ділянки розведення сил Богданівка-Петрівське.
У результаті обстрілів один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови.
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