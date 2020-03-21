Вражеский привет с маркировкой СД-3. Боевики палят из запрещенного оружия

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских защитников получили ранения. Противник стрелял возле Широкино, Марьинки, Новотроицкого, Красногоровки, Крымского, Луганского, Хутора Свободного, Новгородского и Новотошковского.

На позиции можно изучать, какой арсенал имеет на вооружении оккупационная армия. Убийственное железо прилетает в защитников Крымского почти каждый день.

Вражеский привет с маркировкой СД-3 днями взорвался возле укреплений армейцев. Ни снаряда, ни обломков не нашли. Только двигатель остался.

Мина ОЗМ-72 подскакивает на высоту около метра. После взрыва разлетается по кругу. Радиус поражения до тридцати метров. У того, кто срывает растяжку, шансы выжить — мизерные.

На участке фронта окупанты не скупятся и бьют из всего, что имеют: от калибра 5,45 до запрещенных 120-х минометов. Воины в долгу не остаются.

Факты ICTV ранее писали про тактику врага на передовой.

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