Курс валют НБУ на 24 марта 2020 в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 грн за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро установили на уровне 30,24 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 24.03:
- 1 доллар США — 28,11 грн;
- 1 евро — 30,24 грн.
К слову, Приватбанк перевел все валютные операции в онлайн на период карантина в Украине.
Клиенты банка могут менять доллары и евро через мобильный банк Privat24, веб-версию Privat24 или сеть терминалов самообслуживания.
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