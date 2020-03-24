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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар снова вырос: курс валют на 24 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 грн за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро установили на уровне 30,24 грн.

Читайте: Курс валют в обменниках: гривна укрепилась на 10 копеек

Курс валют в Украине от НБУ на 24.03:

  • 1 доллар США — 28,11 грн;
  • 1 евро — 30,24 грн.

Курс валют НБУ на 24 марта 2020 в Украине

К слову, Приватбанк перевел все валютные операции в онлайн на период карантина в Украине.

Клиенты банка могут менять доллары и евро через мобильный банк Privat24, веб-версию Privat24 или сеть терминалов самообслуживания.

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